Inter, De Paul in pugno da mesi. Rinnovo in arrivo per 4 pilastri della rosa. E una chiamata…

È ancora tutto da decifrare il futuro societario dell'Inter. Mentre Suning è impegnata nella trattativa con Bc Partners, Marotta e Ausilio hanno le mani legate sul mercato. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri hanno in pugno da mesi Rodrigo De Paul. Secondo il quotidiano, l’intesa con l'Udinese e con l’entourage del giocatore è stata raggiunta da tempo. "Ovviamente anche in questo caso bisognerà capire se gli accordi trovati verranno ratificati oppure se l’Inter, non potendo chiudere, rischierà di essere superata dalla concorrenza di altri club. Lo stesso ragionamento vale per Musso, da ormai due anni nel mirino del club nerazzurro come papabile erede di Handanovic".