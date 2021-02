Corsera – Stadio, Inter e Milan consegnano documenti richiesti. Suning, Sala vuole…

La società nerazzurra e il Milan hanno fatto avere anche le integrazioni sul piano economico-finanziario al Comune

"Di ieri le notizie su Milan e Inter che hanno consegnato, nei tempi richiesti, le risposte ai 16 punti che rendono sub judice la definizione del pubblico interesse per la costruzione del nuovo impianto . Tra le richieste di chiarimenti c'erano quelle relative agli spazi di uso pubblico attorno allo stadio.

I due club hanno fatto avere al Comune le integrazioni sul piano economico-finanziario, quindi i chiarimenti sulla titolarità delle azioni dei due club. E a questo punto sorge il punto di domanda su come si evolverà la situazione societaria dell'Inter con Suning che ha messo in vendita, come noto, parte delle sue quote. "Su questo il sindaco Sala vuole vederci chiaro", scrive il Corriere della Sera.