Inter, dietro le quinte dei successi: il segreto di Inzaghi è ‘Prof 480’

Non bastano i piedi buoni per mettere in pratica un'idea di gioco. Se Simone Inzaghi è così soddisfatto della sua Inter è anche perché l'ottima condizione fisica permette al gruppo di esprimere al meglio i concetti sui quali ogni giorno il tecnico lavora insieme al suo staff. Dietro le quinte del successo ci sono professionisti che con grande cura dei dettagli studiano il modo per aumentare ogni volta il livello delle performance.