Inter, tutti a disposizione per la Supercoppa? La situazione. E Brozovic potrebbe…

Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Nessuna lesione, soltanto semplici risentimenti per Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella , entrambi usciti malconci dalla sfida col Monza. Come sottolinea il Corriere dello Sport , per un paio di giorni faranno solo terapie e lavoro differenziato. Poi, venerdì, verrà fatto il punto della situazione. "C’è margine perché almeno uno dei due possa essere già disponibile per la gara con il Verona di sabato sera. E’ chiaro, però, che non si dovrà correre alcun rischio, tenuto conto che, in questo momento, la Supercoppa è l’appuntamento considerato più importante".

"In aggiunta a Calhanoglu e Barella occorre capire come evolveranno le condizioni di Brozovic. Tra oggi e domani potrebbe tornare in gruppo e prenotare un posto con il Verona. Già perché il croato può contare su un fisico che, non solo, recupera rapidamente dagli infortuni, ma che pure non impiega molto ad entrare in forma. Nella migliore delle ipotesi, quindi, a Riyad, Inzaghi potrà contare su Calhanoglu e Barella e pure su Brozovic. E’ impensabile, però, possa andare in campo una mediana tutta composta da elementi reduci da acciacchi. Occorrerà fare una scelta, individuando chi ha recuperato meglio e anche chi potrà garantire un’autonomia maggiore. Lukaku? La speranza, anche per lui, è che possa già tornare tra i convocati per il match con i gialloblù e che, magari, riesca a giocare uno spezzone".