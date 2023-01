Sky – Inter, nessuna lesione per Barella e Calhanoglu: a disposizione già col Verona

Arrivano buone notizie per l'Inter sulle condizioni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, entrambi usciti anzitempo e malconci dalla sfida di sabato sera contro il Monza e per i quali si temeva uno stop che li avrebbe messi a rischio per la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, sia per il centrocampista ex Cagliari che per l'ex Milan è scongiurato il pericolo di lesioni muscolari e i risentimenti accusati da entrambi sembrano essere di lieve entità, dopo gli esami strumentali effettuati questa mattina. Barella e Calhanoglu, dunque, svolgeranno qualche giorno di lavoro individuale, per poi essere completamente a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di San Siro in campionato, sabato sera contro il Verona, e poi, come detto, per la Supercoppa Italiana contro il Milan. Buone notizie, dunque, per i nerazzurri.