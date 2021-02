Sky – Inter, missione contro la Juve per sfidare un doppio tabù e ribaltare tre aspetti

L’Inter sfida un doppio tabù. Uno riguarda la squadra nerazzurra. Non è mai riuscita a vincere nelle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, è sempre passata la formazione bianconera.

E il secondo tabù è invece una questione personale: Lukaku in quattro incontri contro i bianconeri (tre in maglia interista, domani il quarto, e uno in maglia United) non ha mai segnato ai bianconeri.

“Una stranezza per chi ha colpito a ripetizione altre squadre, come ad esempio, il Milan. Con lui Lautaro, si ricompone la coppia dal primo minuto. Conte è alle prese quindi con una missione difficile: vincere a Torino per ribaltare tre aspetti: i rapporti di forza, il risultato dell’andata e pure i tabù“, hanno sottolineato a Skysport.

(Fonte: SS24)