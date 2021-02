Juventus-Inter, tante motivazioni per Lukaku: “Rom vuole riempire una casella vuota”

Oltre a voler trascinare l’Inter in finale di Coppa Italia, domani sera a Torino contro la Juventus Romelu Lukaku avrà motivazioni extra. Fra queste, anche quella di voler riempire una casella vuota, ovvero i gol segnati ai bianconeri. In quattro sfide, scrive il Corriere dello Sport, il belga non è mai riuscito a punire la Juventus:

“Peraltro, c’è da riempire una casella ancora vuota, quella dei gol segnati alla Juventus. Lukaku ha incrociato la Signora quattro volte in tutto in carriera, una delle quali con il Manchester United. E il bilancio è tutt’altro che lusinghiero visto che ha rimediato tre sconfitte, per poi riscattarsi giusto lo scorso 17 gennaio“.

(Fonte: Corriere dello Sport)