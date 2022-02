Inter, non solo Scamacca per l’attacco: “Club vuole due punte, ecco i nomi”

Scamacca e non solo: il duo Marotta-Ausilio sta pensando da diversi mesi a un rinnovamento estivo dell’attacco con due colpi

Alessandro Cosattini

L’Inter vuole alzare ancora l’asticella e crescere. Il duo Marotta-Ausilio sta pensando da diversi mesi a un rinnovamento estivo dell’attacco, che secondo La Gazzetta dello Sport di oggi è il “settore meno «europeo» di tutti gli altri. È logico pensare che il reparto offensivo dell’Inter della prossima stagione possa cambiare faccia. Anzi facce, messo al plurale, nel numero di due”, spiega il quotidiano che poi analizza le posizioni degli attuali attaccanti nerazzurro. In bilico c’è soprattutto Alexis Sanchez, ma una decisione verrà presa solo più avanti sul cileno. E poi c'è da ragionare su Lautaro Martinez, soprattutto in caso di offerte da capogiro dall'estero.

Il primo nome sul taccuino dei dirigenti nerazzurri è sempre quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, osservato speciale domenica a San Siro. Ne parla così la rosea: “Marotta e Ausilio hanno da tempo individuato in Gianluca Scamacca il primo obiettivo per la prossima stagione. Con il Sassuolo ci sono incontri periodici, il centravanti ha già concesso la pole position ai nerazzurri rifiutando la corte del Borussia Dortmund a gennaio. E la stessa società nerazzurra si sente in primissima fila, in posizione di forza. Marotta e Ausilio hanno pure accarezzato, anche solo per un giorno, la possibilità di portarlo subito a Milano un mese fa, senza però trovare il modo di concretizzare la trattativa. Il punto è che... Scamacca non basta, per un salto europeo. Probabilmente servirà anche altro, vicino all’attaccante romano”, si legge.

E la rosea fa altri due nomi in particolare per l’attacco dell’Inter, con caratteristiche diverse rispetto a quelle degli attuali nerazzurri e di Scamacca stesso. Uno è quello di Paulo Dybala, in scadenza con la Juve e grande osservato speciale di Beppe Marotta. L’altro invece è un talento della Ligue 1. “La soluzione perfetta sarebbe Paulo Dybala, inutile nascondersi. L’Inter è attentissima all’evoluzione della situazione tra l’argentino e la Juventus. A breve, entro la fine del mese, la società bianconera incontrerà Antun, il manager del calciatore. Un vertice durante il quale si capiranno molte cose. Marotta è pronto a intervenire, qualora la fumata sul rinnovo dovesse essere nera. L’ingaggio sarebbe, in fondo, lo stesso che il club nerazzurro garantisce a Sanchez, seppur senza i benefici del Decreto Crescita utili per il cileno.

Ma c’è un altro nome che l’Inter tiene d’occhio: è Jonathan David del Lilla, canadese, classe 2000, protagonista indiscusso della Ligue 1 in corso, erede di Osimhen nel club francese. Non è mica una novità, per gli scout nerazzurri: l’attaccante è seguito in da quando giocava in Belgio, nel Gent, club nel quale l’Europa si è accorta di lui. Ora il prezzo è cambiato: ci vogliono 50 milioni di euro per portarlo via dal Lilla, bottega storicamente cara. E sul canadese ci sono gli occhi di mezza Europa: si è fatto il nome del Barcellona, pure del Milan, anche dalla Premier sono arrivati segnali di interesse. Il suo agente Nick Mavramaras ha dichiarato giusto un mese fa: «A fine stagione lascerà sicuramente il Lilla». L’investimento è oneroso. Ma per caratteristiche, Jonathan David rappresenta proprio il profilo di calciatore che manca in organico a Inzaghi, ovvero un attaccante in grado di attaccare la profondità”, spiega il quotidiano.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)