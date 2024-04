"L'Inter fa l'inventario dei ragazzi (e non) che può sacrificare per non cedere i suoi big e per rinnovare pure il contratto di Dumfries", scrive la Gazzetta dello Sport. In viale della Liberazione l'intenzione sarà quella di confermare in blocco il gruppo di quest'anno. E per più di un motivo. "Perché offerte importanti per l'olandese non ne sono (mai) arrivate, perché trovare uno più forte (quando è in giornata) non è facile e perché Denzel ha capito che le società e le città dove si sta meglio rispetto all'Inter e a Milano non sono molte", si legge.