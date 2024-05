Romano – Inter, ancora no accordo per Dumfries: la verità sullo scambio con Wan-Bissaka

Ragionamenti in corso in casa Inter in vista del prossimo mercato estivo. I dirigenti nerazzurri stanno già pianificando le mosse per rinforzare ulteriormente la rosa 2024/25 e - come sottolinea l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano per SOS Fanta - "un tema caldo è quello legato a Denzel Dumfries, in scadenza nel 2025. È uscita anche la voce di un possibile scambio tra Aaron Wan-Bissaka del Manchester United e il terzino dell’Inter, ma l’ipotesi non decolla e non è concreta come raccolto da Fabrizio Romano. Lo scambio non è un tema al momento, non è un’opzione attualmente sul tavolo.