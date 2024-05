Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter: Steven Zhang è praticamente ad un passo dal chiudere l'accordo con il fondo Pimco per ottenere il rifinanziamento per saldare il debito con Oaktree e restare alla guida del club. Spiega in merito Tuttosport: "Grazie a Pimco, azienda statunitense di gestione globale degli investimenti, i cinesi liquideranno Oaktree (che era disposta a prolungare l’accordo in scadenza il 20 maggio per un altro anno) e si garantiranno altro tempo per trovare un acquirente, probabilmente saudita considerato che sin da inizio anno da quell’area erano emersi importanti interessamenti per il club.