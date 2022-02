Inter-Liverpool, il giardino di Edin. Ora CL, poi un ciclo di gare che vale la stagione

Il calciatore bosniaco ha già segnato alla squadra ingles ein carriera. Il dubbio è su chi Inzaghi schiererà al suo fianco tra Sanchez e Lautaro

Dzeko è stato decisivo a a Napoli e ha segnato anche al Liverpoolci si attacca a lui il vero dubbio è chi lo accompagnerà in attacco nella sfida contro la formazione di Klopp. Il giocatore che ha trascinato l'Inter con il Napoli e agli ottavi di Champions ha segnato cinque gol in carriera ai Reds e ha segnato sia all'andata che al ritorno nelle semifinali contro il Liverpool giocate con la maglia della Roma. Per questo a Skysport hanno parlato di giardino di Edin. L'attaccante bosniaco proverà a colpire ancora la squadra inglese. Mentre Inzaghi deciderà chi mettergli a fianco.