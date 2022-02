Inter-Liverpool, Bastoni si è allenato in parte col gruppo. Vidal per Barella

La squadra nerazzurra è fiduciosa di avere il difensore per la sfida contro i Reds, ma il centrocampista non ci sarà per squalifica

Eva A. Provenzano

Uno dei dubbi rispetto alla formazione dell'Inter che Inzaghi dovrà schierare con il Liverpool era legato al rientro di Bastoni dopo l'infortunio alla caviglia subito nella gara contro la Roma di Coppa Italia.

Questa mattina il difensore si è allenato in parte con i compagni e va verso il recupero per la sfida valida per l'andata degli ottavi di Champions League. La squadra nerazzurra spera di recuperare il giocatore. Nella partita contro gli inglesi non ci sarà sicuramente Barella e sarà Vidal a sostituirlo.

(Fonte: Skysport)