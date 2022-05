Inter, nome nuovo per il centrocampo: il dopo Vidal è Ederson, cifre e concorrenza

Il brasiliano, classe '99, è stato uno dei protagonisti dell'incredibile cavalcata della Salernitana: i nerazzurri prendono appunti

Fabio Alampi

Rimanere competitivi, prestando grande attenzione al bilancio: è questa la linea che dovrà seguire l'Inter questa estate. Le parole del presidente Steven Zhang hanno confermato le intenzioni del club, che potrebbe essere costretto a qualche sacrificio importante per far quadrare i conti. Per questo motivo la dirigenza interista dovrà essere attenta e "fantasiosa" sul mercato, fra occasioni a parametro zero e giovani in rampa di lancio. A tal proposito, secondo quanto scrive Repubblica, gli osservatori nerazzurri avrebbero preso appunti su Ederson, centrocampista rivelazione della Salernitana.

L'ultima intuizione di Sabatini

Brasiliano, classe '99, Ederson (all'anagrafe Éderson José dos Santos Lourenço da Silva) arriva a Salerno sul finire dell'ultimo mercato invernale per la cifra di 6,5 milioni di euro, proveniente dal Corinthians. Sbarcato in Italia sostanzialmente come un autentico oggetto misterioso, in poco tempo si conquista una maglia da titolare, diventando uno dei protagonisti assoluti dell'entusiasmante cavalcata della formazione di Nicola. L'ennesima intuizione di Walter Sabatini: mezz'ala dinamica, brava in entrambe le fasi, disputa 15 partite (di cui 13 da titolare) e realizza 2 gol. Nell'ambito del rinnovamento del suo centrocampo, con Asllani primo nome sulla lista come vice Brozovic, l'Inter vede in Ederson il profilo giusto per sostituire i partenti Vidal e Vecino, oltre che un'alternativa a Barella: il brasiliano piace moltissimo a Inzaghi.

Valutazione e concorrenza

Sotto contratto con la Salernitana fino al 30 giugno 2026, Ederson ha catturato le attenzioni di diversi club: nei giorni scorsi si è parlato addirittura di Paris Saint-Germain, in Italia è forte l'interesse dell'Atalanta e della Roma. I campani sanno di avere tra le mani un potenziale top player, e puntano a incassare il più possibile dalla sua cessione: il presidente Iervolino ha sparato alto ("Non ho ancora pensato alla valutazione, ma credo almeno 30-35 milioni considerando età, ruolo, qualità nelle due fasi. Può diventare un campione eccezionale, il migliore nel suo ruolo. So che qualche telefonata a Sabatini è già arrivata"), la sensazione è che si parta da una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro.