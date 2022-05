FCIN1908 / Vice Brozovic, Inter ha scelto Asllani: via alla trattativa, cifre e nomi

Adesso la priorità è tutta al campionato, ma tra una decina di giorni l’Inter virerà forte le proprie attenzioni su Asllani

Giovane, con un ingaggio contenuto e ottime potenzialità. Questo è il profilo individuato dall’Inter per il futuro vice Brozovic. In viale della Liberazione ne hanno in agenda almeno quattro, ma ormai hanno cerchiato in rosso il nome del preferito e presto si muoveranno per portarsi avanti. Non ci sono più dubbi, secondo quanto è stato appurato da Fcinter1908: la scelta è ricaduta su Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 dell’Empoli, che la settimana scorsa a San Siro, sotto gli occhi dei dirigenti nerazzurri, ha offerto una grande prestazione, corredata dal gol del momentaneo 0-2.