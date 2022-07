Inter, L’Equipe: “Psg, Skriniar sfuma: i francesi in affare avanzato per Mukiele”

Il mancato arrivo di Gleison Bremer ha costretto l'Inter a cambiare totalmente strategia sul mercato: ora Milan Skriniar sembra essere tornato nella lista degli intoccabili. E il Psg, secondo L'Equipe, ha mollato il colpo per lo slovacco cambiando totalmente obiettivo: il club francese è in trattativa avanzata con il Lipsa per il difensore Nordi Mukiele, con cui ha già un accordo di massima. Il calciatore è in scadenza il prossimo giugno e l'operazione non dovrebbe superare i 10 milioni di euro: il tecnico Galtier lo apprezza molto, come riporta il quotidiano, per la sua versatilità e la sua potenza atletica.