FCIN1908 / Sfumato Bremer, l’Inter prova a tenere Skriniar: Inzaghi vuole a tutti i costi…

La narrazione su Milan Skriniar non ha subito grandi stravolgimenti, nemmeno dopo il mancato acquisto di Bremer . Vi avevamo parlato di una fase di stallo nella trattativa con il Psg per lo slovacco ( qui ) e della posizione del club nerazzurro dopo il passaggio di Bremer alla Juventus ( qui ). Il mancato ingaggio del difensore del Torino ha naturalmente rimodulato le sensazioni in merito alla rafforzata urgenza di trattenere Skriniar nella città dalla quale lui non ha mai detto di volersene andare.

La posizione dell'Inter rimane una posizione decisa su quali siano le cifre opportune in un affare di questo tipo. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, il club nerazzurro farà il possibile per trattenere Skriniar. Mister Inzaghi lo vuole trattenere a tutti i costi. Ma la permanenza di Milan non dipende unicamente da questa volontà, questo è ormai abbastanza evidente. Intanto la Curva Nord ha fatto sapere come la pensa in merito. E mai come ora il suo pensiero coincide perfettamente con quello dell'intero popolo nerazzurro.