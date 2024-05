La Gazzetta dello Sport ripercorre le ultime fasi della vicenda: "È l'alba di un mondo nuovo per l'Inter fresca di stella. Da oggi il club cambia definitivamente bandiera, senza se e senza ma: arrivederci al rosso cinese, sventola quella dello zio Sam. Con atto ufficiale la società diventa statunitense ed è ancora presto per dire quanto tempo lo sarà: il fondo californiano Oaktree Capital Management è qui per restare, almeno per un po'. Intanto, stamattina escute formalmente il pegno messo da Suning sulle azioni del club nel lontano 2021. Poi, a borse chiuse, nel tardo pomeriggio pioverà l'annunciato comunicato ufficiale su un fatto che sarà comunque accaduto qualche ora prima. È atteso uno "statement" sobrio, non molto diverso da quello concui il fondo Elliott prendeva le quote milaniste di Yonghong Li nel luglio del 2018".