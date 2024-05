Non erano attese e infatti non sono arrivate novità dell'ultim'ora. L'Inter si appresta a cambiare proprietà perché Steven Zhang, che sarà proprietario del club fino a mezzanotte, non è riuscito a ripianare il debito che aveva contratto con Oaktree , il fondo a cui aveva dato in pegno le quote nerazzurre. "Il fondo americano ha inviato alla proprietà cinese del club la lettera di diffida ad adempiere , cui seguirà l’escussione del pegno", scrive anche il quotidiano La Repubblica.

Il finanziamento era stato di 257 mln a cui ci sono da aggiungere gli interessi maturati nel corso degli anni: la cifra che serviva al presidente per tenersi l'Inter era di 385 mln. Ha provato a rifinanziare il debito attraverso l'accordo con un altro fondo ma alla fine non è riuscito ad ottenerlo e si appresta quindi a lasciare il club nelle mani di Oaktree. Sull'ufficialità il sito del noto quotidiano spiega: "Il momento in cui sarà ufficializzato il passaggio di proprietà deve ancora arrivare (e potrebbero servire ancora alcuni giorni), ma in attesa di comunicati anche chi si muove dietro le quinte dell'operazione non lascia spazio ad altre opzioni se non quella che il club nerazzurro a breve passerà nelle mani del fondo californiano".