Juve-Inter, Eriksen tentazione per Conte. GdS: “Favorito il danese su Gagliardini”

Il ballottaggio resta. Ma stanno crescendo le possibilità di vedere Eriksen in campo dal primo minuto contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive che Conte, nell’allenamento che precede la sfida contro i bianconeri, ha provato sia il danese che Gagliardini in mezzo (c’è da sostituire Vidal squalificato come il connazionale Sanchez). E l’ex Spurs sarebbe favorito rispetto al compagno per un posto da titolare.

Persiste anche il dubbio sulla sinistra: in tre si giocano una maglia tra Young, Perisic e Darmian. Potrebbe esserci l’italiano dal primo minuto a sinistra. Hakimi a destra. La sua assenza si è già sentita abbastanza nella gara di andata.

(Fonte: gazzetta.it)