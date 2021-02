Inter, Conte studia soluzioni: “Prima di Firenze ‘cambiato’ ruolo a Eriksen. Lo ha provato…”

Antonio Conte, preso atto del (non) mercato dell’Inter in entrata a gennaio, sta facendo il possibile per sfruttare al massimo la rosa a sua disposizione. Eriksen, per esempio. Da giocatore ai margini del progetto tecnico a nuova risorsa, nel nuovo ruolo di regista davanti alla difesa. Ma non solo. Perché, come riporta Tuttosport, il danese prima di Firenze è stato provato anche da mezzala, posizione che Conte aveva studiato per lui all’inizio della sua esperienza nerazzurra. Scrive il quotidiano:

Eriksen provato da mezzala: ritorno al passato?

“Prima della gara di Firenze, anche in ottica Coppa Italia, Conte aveva nuovamente provato come mezzala Christian Eriksen ma la penuria di soluzioni offensive (in panchina, oltre al danese, ci saranno solo Sensi e Pinamonti per pensare di correggere l’assetto in corsa) consiglia di tenersi qualche jolly nel taschino. La squadra, a meno di cambi di programma dell’ultima ora, raggiungerà Torino soltanto domani mattina, per permettere ai giocatori di passare una serata in più in famiglia“.

(Fonte: Tuttosport)