FCINTER1908 / Inter, domani previsti esami strumentali sia per Barella che per Calhanoglu

Alessandro Cosattini

Gli stop di Romelu Lukaku e Samir Handanovic, ma non solo. C'è attesa in casa Inter per conoscere l'entità dei problemi fisici che hanno fermato prima Hakan Calhanoglu e poi Nicolò Barella nel secondo tempo contro il Monza.

Come appreso da FCINTER908.it, nella giornata di domani i due centrocampisti nerazzurri si dovrebbero sottoporre a esami strumentali. Sia Calhanoglu che Barella si sono fermati per fastidi muscolari e gli accertamenti di martedì chiariranno l'entità dei due stop. Simone Inzaghi spera che si siano fermati in tempo e possano esserci già per la prossima sfida di campionato contro il Verona in programma sabato alle 20.45 a San Siro, ma è ancora presto per saperlo.