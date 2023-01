Sky – Inter, infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro per Lukaku: a rischio…

Ancora problemi di natura fisica per l'attaccante belga. Salterà la gara di Coppa Italia col Parma e rimane in dubbio per sabato

Ancora problemi di natura fisica per Romelu Lukaku . La gara con il Napoli aveva illuso i tifosi nerazzurri che si aspettano molto da Big Rom. Ma contro il Monza è stato chiaro che condizioni dell'attaccante non sono ancora al top. Secondo quanto riporta Sky Sport, Lukaku ha rimediato una lieve infiammazione ai tendini della zampa d’oca del ginocchio sinistro.

Per il belga qualche giorno di lavoro individuale, poi verrà valutato per la partita di sabato contro il Verona. Dunque, Inzaghi non avrà a disposizione il giocatore per a gara di Coppa Italia contro il Parma in programma domani a San Siro.