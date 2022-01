Inter, in estate Onana e Scamacca? “E a centrocampo possibile questo nome”

A gennaio ci saranno entrate solo in concomitanza con delle uscite. In estate arriverà Onana tra i pali, un centrocampista e un attaccante

Non si ferma il lavoro della dirigenza dell'Inter sul mercato: Marotta e Ausilio stanno infatti pianificando le migliori mosse per garantire a Simone Inzaghi i rinforzi più funzionali possibili per il suo progetto. Queste le strategie del club secondo Il Giorno: "A gennaio ci saranno entrate solo in concomitanza con delle uscite. In estate arriverà Onana tra i pali, forse Djuricic a centrocampo, magari un attaccante che possa diventare con una progressiva crescita quello che Lukaku è stato per due anni. Il nome di Scamacca risponde al profilo, andrebbe a chiudere la casella che a fine anno potrebbe aprirsi con la partenza di Sanchez, il più pagato della rosa e il meno utilizzato dei quattro attaccanti. Per convincere il Sassuolo servono almeno una quarantina di milioni".