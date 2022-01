Inter, colpo Villar? “Questi due addii per portarlo subito a Milano. E c’è un’altra occasione”

Il nome di Gonzalo Villar è stato accostato con insistenza all'Inter negli ultimi giorni. Lo spagnolo è poco considerato da Josè Mourinho

Il nome di Gonzalo Villar è stato accostato con insistenza all'Inter negli ultimi giorni. Il giovane centrocampista spagnolo, classe 1998, è poco considerato alla Roma da Josè Mourinho (zero minuti in stagione in Serie A) e in tanti hanno prospettato uno scambio di mercato con Matias Vecino. E proprio quella dell'uruguaiano, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è una delle due partenze necessarie (l'altra è quella di Sensi) per vederlo subito a Milano. Scrive la rosea:

"Nell’immediato, tutto dipende sempre da eventuali uscite. Il colpo in questa sessione potrebbe essere Gonzalo Villar della Roma, ma solamente qualora dovessero essere ceduti due elementi: cosa ne sarà di Matias Vecino e Stefano Sensi? Anche il nome di Nandez è da tenere in considerazione, pur se gli ultimi avvenimenti (mandato di arresto in Uruguay) potrebbero complicare ulteriormente le cose. Per la sessione estiva, si guarda al Sassuolo: un’altra occasione a zero potrebbe essere Filip Djuricic, mentre per il grande colpo in prospettiva c’è sempre il sogno Davide Frattesi".