Farris in conferenza: “Lukaku? Non l’ho visto. Sassuolo la nostra cicatrice, impressionato da…”

L'Inter vince in trasferta a Roma e lo fa mettendo in campo una personalità non da tutti. Farris ne ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti: "Il gol fa sempre arrabbiare. Abbiamo preso gol su palla inattiva sul quale sprechiamo tante ore di lavoro. I ragazzi lo sanno che non si sono mossi bene. Su una ripartenza, potevamo gestirla meglio. Importante la reazione. Deve essere un monito il primo tempo. Non ci dimentichiamo che la Roma non aveva perso in casa se non con il Milan. Ribaltarla con le nostre qualità è un bel segnale. Lukaku? Non l'ho visto Romelu, mi dispiace. Lo avrei salutato volentieri. Non si può in serie A sottovalutare nessuna partita. La sconfitta contro il Sassuolo deve essere una cicatrice importante, ce la guardiamo e ce la ricordiamo bene. Senza pensare alla classifica".