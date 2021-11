Inter in fase magica, ecco il segreto. Dzeko? Svelata solo metà della sua missione

Il focus della Gazzetta dello Sport alla base dei successi che la squadra di Inzaghi sta ottenendo in questo periodo

Daniele Vitiello

L'ultima settimana ha portato grandi risultati in casa Inter. I nerazzurri hanno accorciato in vetta in campionato e conquistato il pass per gli ottavi di Champions League. Tutto gira nel verso giusto e la squadra sta finalmente raccogliendo quanto seminato finora. Ma qual è il segreto del gruppo di Simone Inzaghi?

La Gazzetta dello Sport analizza a fondo i meriti del gruppo nerazzurro. Questo il focus: "L'Inter è in una fase magica, dove tutti lasciano il cento per cento sul campo. Chi ha giocato poco non sta facendo rimpiangere gli assenti, chi doveva trascinare continua a farlo con personalità e qualità, e chi doveva incidere s’è caricato la squadra sulle spalle e l’ha spinta oltre l’ostacolo: «Mi hanno preso per questo» ha confessato l’altra sera Dzeko dopo i festeggiamenti in campo, svelando solo metà della missione. L’altra, era valorizzare ancor di più Lautaro, più libero di brillare senza la luce accecante di Lukaku".

I risultati iniziano ad intravedersi: "Non è un caso se il Toro in Europa è l’attaccante che ha calciato di più verso la porta: 23 tentativi (inclusi quelli respinti) come Mahrez del City e Benzema del Real. Il caso, semmai, è lo zero alla voce gol segnati dall’argentino in questa edizione di Champions. Un vuoto riempito da Dzeko, primo inseguitore del terzetto nella speciale classifica stilata dalla Uefa con 20 tentativi, uno in più di Ronaldo e due più di Lewandowski.