L’Inter respira fiducia nel momento clou. E Inzaghi si sta ribellando a un futuro già scritto

"Più lo tiri giù, Simone Inzaghi, più si rialza e si riorganizza. Quando a Salerno, dopo un pareggio beffardo, il tecnico aveva parlato di «resilienza», il concetto era quasi passato in secondo piano. Altra trasferta, a Lisbona: «Insieme deve essere la nostra parola chiave». Eccola qui, la lettura della vittoria con la Lazio. Inzaghi ha un’Inter in crescendo tra le mani. Ed è la notizia migliore possibile prima dell’ultimo mese di stagione, 40 giorni nella speranza di tifosi e addetti ai lavori nerazzurri di volare fino a Istanbul il 10 giugno. L’Inter migliora. Migliora come sviluppo di gioco, se è vero che quella di ieri va catalogata come una delle migliori prestazioni stagionali, per ammissione dello stesso allenatore. Migliora dal punto di vista fisico. La squadra che abbassava il suo rendimento dopo il minuto 60, ieri dopo quel minuto ha azzannato la partita. Migliora come profondità di rosa: Brozovic e Lukaku, giusto per fare due nomi, Inzaghi non li ha mai avuti in queste condizioni", analizza La Gazzetta dello Sport.

"È come se il tecnico si stia ribellando a un finale già scritto, con allenatori avvicinati al futuro dell’Inter e non certo per caso, ma perché la società ha iniziato da tanto un giro d’orizzonte per non farsi trovare impreparata a tempo debito. Inzaghi è lì. Con l’aiuto della società, certo, è riuscito a compattare una situazione che pareva compromessa. È riuscito a far capire ai giocatori, molti dei quali non sono per nulla sicuri di restare in nerazzurro l’anno prossimo, quanto la qualificazione Champions sia un traguardo di vitale importanza per il club. Adesso l’Inter respira fiducia. Trasmette fiducia. A nove giorni dal derby, è un bell’andare", aggiunge La Gazzetta dello Sport.