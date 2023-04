Inter, Inzaghi: “Lukaku-Lautaro col Milan? Ne ho 4 e me li godo. Io d’accordo con Marotta”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FcInter1908: "Grandissima gara, giocata per 96 Minuit con determinazione e voglia di vincere: era importantissimo oggi e la squadra è stata bravissima. Brozovic è stato bravissimo, ma come tutti: abbiamo disputato una partita di corsa, motivazioni e aggressività. Giocavamo con una squadra che è meritatamente seconda ma ha trovato davanti una grandissima Inter che ha meritato ampiamente la vittoria.

Le parole di Marotta? Ha espresso il suo pensiero: per me abbiamo fatto le coppe in modo straordinario, in campionato persi punti sanguinosi, a volte ce li siamo cercati altre non li meritavamo. Abbiamo vissuto emozioni uniche, vogliamo continuare a stare insieme come oggi: fino al 70' eravamo sotto ma dallo stadio sembrava stessimo vincendo. I tifosi ci hanno trasmesso tanta carica che ci ha aiutato a ribaltare la partita contro una squadra di valore.

Lukaku-Lautaro col Milan? L'Inter ha 4 titolari, nelle ultime partite si sono alternati e ci hanno dato grandi soddisfazioni: sceglierò di volta in volta. Voglio godermeli tutti, non li ho mai avuti: oggi ha fatto due grandi gol Lautaro, è un ragazzo straordinario che lavora sempre a 2000. Correa e Acerbi? Io sono contento di tutti e due: Francesco da quando è arrivato, a parte oggi, non ha sbagliato un minuto, il Tucu ha avuto problemi e ci sta dando una mano con le rotazioni. Non si dimenticheranno 22 anni alla Lazio, ogni anno mi ha permesso di diventare uomo e sarò sempre dato al club, al presidente e ai suoi tifosi.

La Lazio è una squadra di qualità, è forte e organizzata e sta facendo un grande campionato: me l'aspettavo dopo l'uscita dalle coppe, è molto forte. Sono stati bravi ad avere un buon margine, ora la classifica si è accorciata ma la Lazio ha assoluto valore e l'abbiamo affrontata com'è giusto che sia: ha meritato finora di essere seconda ma ha trovato un'Inter migliore"