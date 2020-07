Inter-Getafe nello stadio dello Schalke 04: ecco date e orari verso la finale. E nuove regole

L’Inter ha conosciuto oggi il suo percorso per quanto riguarda l’Europa League. I nerazzurri, prima di accedere alla final eight, devono però passare attraverso l’ostacolo Getafe.

La Uefa ha ufficializzato la data dell’ottavo di finale, in gara secca, tra i nerazzurri e gli spagnoli.

L’Inter sfiderà il Getafe il 5 agosto alle ore 21. Si giocherà alla Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

Mentre il giorno dopo, il 6 agosto, la Roma sfiderà il Siviglia alle ore 18:55.

Le date dei quarti

1) Wolfsburg o Shakhtar-Eintracht o Basilea (11 martedi’ agosto, Gelsenkirchen, alle 21);

2) Lask Linz o Manchester United-Basaksehir o Copenhagen (lunedi’ 10 agosto, Colonia, alle 21);

3) Inter o Getafe-Rangers o Bayer Leverkusen (lunedì 10 agosto, Duesseldorf, alle 21);

4) Olympiacos o Wolverhampton-Siviglia o Roma (martedi’ 11 agosto, Duisburg, alle 21).

Semifinali

Vincente 4-Vincente 2 (domenica 16 agosto, Colonia, alle 21).

Vincente 1-Vincente 3 (lunedì 17 agosto, Dusseldorf, alle 21).

Finale

Vincenti semifinali (venerdi’ 21, Colonia, alle 21).

Le nuove regole

Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l’intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell’intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un’ulteriore sostituzione.

Inoltre, sarà possibile scegliere tra più giocatori: per ogni partita sarà consentito utilizzarne 23 in totale anziché 18, come accadeva in precedenza solo per la finale.