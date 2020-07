LIVE Europa League, ecco la final eight: il sorteggio del possibile cammino dell’Inter

Sfumati Coppa Italia e scudetto, all’Inter non resta che l’Europa League. La squadra di Antonio Conte ha l’ultima fiche da giocarsi sulla competizione europea, assolutamente da non snobbare. Innanzitutto perché è un trofeo, e prestigioso; alzare la coppa porta inoltre in prima fascia del sorteggio della Champions League della stagione successiva. Un dettaglio assolutamente da non sottovalutare. I nerazzurri dovranno però superare lo scoglio Getafe, ma oggi scopriranno il possibile percorso nella competizione. E FcInter1908.it riporterà live l’esito delle urne di Nyon.