Inter, ti giochi tutto: Inzaghi non può sbagliare. In ballo trofei e…fatturato

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: inizia un periodo durissimo per l'Inter, ci si gioca stagione e futuro. Per tutti

Nel prossimo mese ci si gioca praticamente tutto: Champions e Coppa Italia, più 5 partite di campionato che saranno fondamentali per qualificarsi alla massima competizione europea.

Come sottolineato in maniera sibillina dall’AD Marotta nelle scorse settimane, sarà fondamentale non avere infortuni e sopperire ad un periodo molto dispendioso con una condizione fisica ottimale.

Su questo lo staff di Inzaghi sarà chiamato ad un lavoro molto accurato, per consentire al tecnico di poter avere i giocatori brillanti nel momento di maggior sforzo.

Nel calcio moderno quasi il 70% è legato alla condizione atletica, poi il resto è suddiviso tra la forza dei singoli e l’aspetto tattico. Ultimo, non certo per importanza, sarà quel qualcosa in più che Inzaghi è chiamato a dare nel momento più determinante della stagione. Dove anche lui è chiamato ad incidere per evitare di essere sempre troppo leggibile.

Senza Calhanoglu e Dimarco, con qualche giocatore al rientro da infortunio e con di mezzo la sosta per le nazionali, la prima partita non è mai facile. E proprio in virtù di queste considerazioni si può provare ogni tanto a cambiare lo spartito per sorprendere l’avversario di turno.

Perché come ha saputo fare Allegri qualche settimana fa a San Siro (e non è stata la prima volta contro l’Inter), anche in casi di difficoltà si può sempre trovare un rimedio tattico.

Rinfoltendo ad esempio il centrocampo o magari avanzando qualche centrocampista con caratteristiche offensive dietro la o le punte.

Anche perché anche la Fiorentina giocherà con una sola punta e tre giocatori a supporto e di conseguenza bisognerà fare attenzione agli inserimenti da dietro, cosa che l’Inter ha dimostrato di soffrire tantissimo. Bisognerà prestare particolare attenzione a Ikone che con la sua velocità ed imprevedibilità può mettere in grande difficoltà una difesa dell’Inter lenta per caratteristiche.

All’andata successe di tutto sia in campo che fuori, servirà tener a bada i nervi e fare una gara di grande maturità anche perchè martedì si va a Torino contro la Juventus. Contro i bianconeri quest’anno l’Inter ha sempre perso, e a Inzaghi servirà qualcosa di più per mantener fede al suo trend nelle coppe: perché la Coppa Italia non è la Champions, ma resta comunque un trofeo e giocarlo contro la Juve ha sempre il suo fascino.

Poi al termine della stagione poi si tireranno le somme, perché per tenere alta la famosa asticella servono ‘trofei e fatturato’. Come disse una volta in maniera incauta proprio il tecnico piacentino e siccome di sconfitte quest’anno i tifosi ne hanno subite abbastanza, sarebbe auspicabile un cambio di rotta deciso. Perché per tenere salda la panchina contano solo i risultati e a volte non bastano neppure quelli.