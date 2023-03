Inter, de Vrij dice sì al rinnovo: cifre e dettagli. Distanza con Bastoni, ma…

Per un difensore che saluterà l'Inter a parametro zero (Skriniar), ce n'è un altro che è pronto a prolungare il suo contratto in scadenza a giugno: parliamo di Stefan de Vrij. Il centrale olandese, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe accettato la proposta di rinnovo avanzata dalla dirigenza nerazzurra , e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'annuncio dell'accordo: "Stefan De Vrij resterà all'Inter fino al 30 giugno 2025. Il giocatore ha fatto sapere ai dirigenti dell'Inter che è pronto ad accettare la proposta che l'Inter gli ha proposto ufficialmente da qualche mese ovvero un biennale alle stesse cifre che guadagna adesso, circa 4 milioni di euro netti a stagione. A breve riunione per mettere nero su bianco".

Voglia di Inter

"De Vrij avrebbe potuto firmare per qualsiasi squadra già da gennaio visto che il suo contratto era in scadenza il prossimo 30 giugno. La scorsa estate l'Inter aveva parlato per la prima volta del suo rinnovo con la Pimenta, che ne aveva ereditato la procura da Mino Raiola. Da qualche mese l'olandese si è unito alla scuderia di Pastorello che gli ha prospettato alcune soluzioni all'estero, un paio in Premier. In Stefan però ha prevalso l'attaccamento alla maglia nerazzurra e il fatto che la dirigenza di viale della Liberazione lo considera un elemento importante nello spogliatoio anche se in questa stagione ha giocato meno rispetto al passato".