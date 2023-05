Svolta Inter: 3 gol a partita nell’ultimo mese. E gli attaccanti sono tornati a segnare

I nerazzurri, dopo un periodo difficile dal punto di vista realizzativo, hanno ritrovato il feeling con la porta avversaria

Perioso decisamente positivo per l'Inter, che contro il Sassuolo ha conquistato la quinta vittoria consecutiva, la settima contando anche Champions League e Coppa Italia. Tra le tante note positive delle ultime settimane per i nerazzurri c'è la ritrovata efficacia sotto porta, in particolar modo da parte degli attaccanti: come ricorda La Gazzetta delloSport, "con il 4-2 rifilato al Sassuolo, i nerazzurri hanno toccato quota 24 gol nelle ultime otto uscite tra campionato e coppe, in netta controtendenza rispetto alle sole 5 reti firmate nelle precedenti otto partite".

Gli attaccanti sono tornati — "Delle 24 realizzate tra il 19 aprile e la sfida col Sassuolo, ben 16 portano infatti la firma delle punte, con Lautaro Martinez nelle vesti di spietato cecchino (7 centri). Dietro all'argentino seguono Lukaku (5), Dzeko (3) e Correa (1). D'altra parte, Inzaghi ha sempre ripetuto che prima o poi il vento sarebbe cambiato e che quei tanti gol gettati al vento tra fine febbraio e inizio aprile (il periodo nero segnato da ben 5 sconfitte, tre pareggi e due sole vittorie) sarebbe terminato una volta aggiustata la mira".

Protagonisti al momento giusto — "Inzaghi ha visto sbocciare tutti i suoi attaccanti proprio nel periodo cruciale della stagione. Tutti salvo Lautaro, perché il Toro era l'unico a non essere mai andato in letargo: a un solo sigillo dal proprio record stagionale, quello di 25 reti realizzato la scorsa stagione, l'argentino ha già raggiunto il primato personale di gol e assist (24+10) e in campionato ha vissuto solo due brevi passaggi a vuoto di cinque gare senza lasciare lo zampino, segno di maturità e continuità.

Lukaku e Dzeko, al contrario, sono sbocciati dopo un inverno avaro di soddisfazioni, incidendo in maniera decisiva nel momento in cui Inzaghi si è trovato costretto a ricorrere un chirurgico e sistematico turnover per far fronte ai ravvicinati impegni tra campionato, coppa Italia e Champions. Big Rom ha piazzato 5 reti e 3 assist nelle ultime quattro uscite di campionato, mentre Dzeko si è preso i riflettori nel primo Euroderby dopo la doppietta al Verona servita per spezzare un digiuno di oltre tre mesi".