Inter, l’identikit della nuova punta corrisponde a Thuram: pronto un primo sondaggio

Giovane e forte fisicamente: il francese del Borussia Monchengladbach sta scalando posizioni nelle preferenze nerazzurre

"Tra l'altro, c'è chi risponde ancora meglio all'identikit tracciato dai dirigenti: Marcus Thuram, 24 anni per 192 centimetri, sta scalando le gerarchie dopo essere stato proposto dal suo agente, Mino Raiola. Il poco feeling con il gol (mai più di 10 reti in campionato) rema contro, ma potrebbe essere fatto a breve un primo sondaggio con il Borussia Mönchengladbach. L'Inter si sta mostrando assai interessata, ma non può spendere oltre 30-35 milioni".