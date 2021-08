Sky – Inter, Thuram piace tantissimo: tentazione forte. Zapata, ancora muro Atalanta

Marcus Thuram, per l'Inter, è ben più di una semplice idea di mercato. Lo riferisce Gianluca Di Marzio a Sky Sport

Marcus Thuram, per l'Inter , è ben più di una semplice idea di mercato. Come riferito da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'Originale", infatti, l'attaccante classe 1997 piace tantissimo ai nerazzurri, che vorrebbero provare a trasformarlo tatticamente (nel Borussia Moenchengladbach gioca da attaccante esterno), rendendolo una grande prima o seconda punta. Il francese è una tentazione forte per il club di Viale della Liberazione: starà a Mino Raiola, agente del calciatore, scoprire l'eventuale prezzo di uscita dalla società tedesca.

Il nome di Thuram ha preso via via corpo anche perché, a Bergamo, l'Atalanta continua a fare muro per Duvan Zapata. Oggi, gli agenti del colombiano sono arrivati in Italia, ma dal club bergamasco non sono arrivate aperture. Anche in queste ore, la Dea ha comunicato che il calciatore, soprattutto in assenza di un sostituto, non è in vendita.