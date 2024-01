Di Marzio: “Inter, il Leicester vuole Sensi. Piace molto a Maresca”

"Il Leicester , capolista nel campionato di Championship, ha messo Stefano Sensi nel mirino. Ci sono stati i primi contatti tra le parti. Il club inglese ed Enzo Maresca stanno provando a convincere il centrocampista al trasferimento. Per ora, non sono state presentate offerte ufficiali all'Inter", ha specificato poi Di Marzio sul suo sito".

