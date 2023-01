Inter, Inzaghi: “Arbitro? Dopo Monza non parlo più. A Gagliardini dico…”

Triplice fischio di Inter-Verona al Meazza. I nerazzurri si portano a pari punti con la Juventus e a -1 dal Milan, grazie alla rete di Lautaro Martinez , che in apertura ha subito indirizzato l'incontro. Simone Inzaghi ne ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio.

Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it : "Carboni e non De Vrij alla fine? Perché due minuti prima, nell'azione in cui Bastoni ha avuto qualche difficoltà, mi sembrava avesse difficoltà. Poi il ragazzo mi ha detto ok e abbiamo continuato così".

"Chiaramente l'avversario ti stimola, in questo momento in cui ho delle rotazioni limitate la squadra è stata in campo, concentrata, ha fatto gol subito, il raddoppio ci è stato tolto ed è rimasta concentrata contro un avversario in salute. Anche stasera si è dimostrato uno che ci ha dato filo da torcere".