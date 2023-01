Gagliardini: “Alcuni giudizi su di me senza senso. Voglio giocare di più, a giugno deciderò”

"Fa parte del nostro lavoro farsi trovare pronti. In due anni è la prima volta che gioco due partite consecutive. Sono contento di aver giocato e di aver dato il contributo per la vittoria. Siamo stati bravi a segnare subito, abbiamo fatto questo gol subito, conosciamo il Verona, gioca a uomo e non siamo stati lucidi a sfruttare le occasioni e a girare palla. Ci è mancato l'ultimo passaggio ma venivamo da 120' col Parma e la vittoria era la cosa più importante"

"Se sono arrivato all'Inter è grazie al mio comportamento e alla mia cultura del lavoro. Futuro? Non penso di essere disposto ad avere questo minutaggio anche nelle prossime stagioni. Io mi sento bene, posso dare ancora tanto. Ho voglia di dimostrare e di far valere le mie qualità, a giugno vedremo e prenderò le mie decisioni. Sono onesto: per me sono stati anni di grande crescita, soprattutto quest'anno. Ho giocato poco ed è stato importante a livello mentale, sono pronto per poter dimostrare le mie qualità. Molti giudizi su di me non sono equilibrati e non hanno senso, ci ho fatto il callo. A giugno vedremo"