Inter, Inzaghi: “Grave mancanza di rispetto. Gol Juve inaccettabile”

Triplice fischio al Meazza. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa di Inter-Juventus appena terminata con il risultato di 1-0 per gol di Kostic più che discutibile. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it allo stadio.

"I ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo. A fine primo tempo hanno visto quanto subito ed è inaccettabile. Il nervosismo fa parte delle cose che non devono accadere, è stata una partita fortemente viziata da quello che è successo. Avevo detto che non avrei parlato, ma è troppo grave quanto successo. E' una mancanza di rispetto, soprattutto quando sento che non ci sono immagini. Hanno impiegato 4 minuti per capire cosa fare, si tratta di un gol irregolare che pesa tanto. Subire un gol così è inaccettabile".