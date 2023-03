Inter-Juve, il dato sugli spettatori presenti al Meazza

Contro il Porto era stato sold out, 75.374 persone erano arrivate a San Siro. E questa sera per Inter-Juventus si è andati molto vicini alla stesso numero di spettatori. Il dato che arriva dal Meazza per la gara tra la formazione di Inzaghi e quella di Allegri parla per l'ennesima volta di uno stadio che fa il pienone, come da tradizione per un derby così e come da tradizione ormai per ogni gara in casa dei nerazzurri. Anche questa vola al Meazza sono tanti tifosi: 75.224 per la precisione, questo il dato ufficiale.