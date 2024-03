Inter, Inzaghi ora ha più armi: nei quattro poker c’è un fattore a sorpresa

Hanno segnato praticamente tutti. Tranne uno: "All'appello sembra mancare solamente Benjamin Pavard tra i titolari, peraltro un giocatore con discreto feeling con il gol in carriera: soltanto a ottobre ha steso la Scozia con una doppietta con la maglia della Francia, per esempio. Sembra essere soltanto questione di tempo prima di vederlo esultare con quella dell'Inter".

Presto potrebbe arrivare anche il turno del francese ex Bayern Monaco: "Le occasioni non mancheranno, perché le reti in quesitone sono maturate da calcio da fermo come su azione, a inizio match come a fine goleada, dagli esterni come dai centrali. La migliore difesa della Serie A sta diventando anche questa: la migliore a... fare gol".