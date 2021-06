Inter, Inzaghi dice sì: Oriali resta? C’è un mito da sfatare su Lele e Conte

Lele Oriali è mister scudetto. I successi dell'Inter sono spesso legati alla presenza alla Pinetina dell'uomo ombra degli allenatori.

Lele Oriali è mister scudetto. I successi dell'Inter sono spesso legati alla presenza alla Pinetina dell'uomo ombra degli allenatori. Un lavoro prezioso, quello che Oriali ha svolto nel corso degli anni. Un lavoro elogiato anche da Antonio Conte, che ha spesso parlato di Oriali come di una figura decisiva per il suo inserimento nel mondo Inter.

Ora che farà Lele? Resterà in nerazzurro con il doppio ruolo come durante l'era Conte? Intanto Mancini se lo tiene stretto in vista degli Europei e delle qualificazioni Mondiali.