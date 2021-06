Conte a Mancini: “Ti auguro di far meglio di me con l’Italia. Al mio amico Oriali…”

L'augurio al ct Mancini dell'ex allenatore dell'Inter e della Nazionale in vista di Euro 2020.

"Ciao Roberto, non voglio farti gli auguri perché non penso che sia giusto augurare qualcosa. Mi sento di dirti che c'è fiducia e speranza nel lavoro che stai facendo. Ti auguro di fare meglio di quello che abbiamo fatto noi, a livello di risultato, con la Nazionale. So che ci sono tutte le premesse. Quindi in bocca al lupo e al mio amico Lele Oriali. Abbiamo la stessa moglie come collega, la dividiamo volentieri perché sappiamo bene l'importanza che lui riveste per la Nazionale. Auguro il meglio in assoluto, di fare cose importanti e di renderci orgogliosi di essere azzurri", le parole a Sky dell’ex allenatore dell’Inter e dell'Italia.