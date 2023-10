Inter, Inzaghi: “Persi due punti sanguinosi. Mercato? Arnautovic torna in 5 settimane”

Ha visto similitudini tra oggi e col Sassuolo?

"No. Col Sassuolo i due gol presi nel modo che avete visto tutti, oggi dovevamo essere più bravi e concentrai. Non dovevamo mai far rientrare il Bologna in partita e su questo dobbiamo lavorare. Il 2-1 li ha rimessi in gara".

Cosa non ti è piaciuto dell'arbitro?

"Non mi va parlare dell'arbitro, dovevamo essere bravi noi. C'era un po' di nervosismo per alcune situazioni, ma non è colpa dell'arbitro se abbiamo pareggiato. Dovevamo essere più bravi noi".

C'è mancanza di centimetri in attacco?

"Noi non è che abbiamo messo tante palle da dietro, abbiamo provato sempre a giocare. Non siamo stati fortunatissimi in determinate situazioni, ma dovevamo essere bravi e lucidi ad analizzare che sul 2-0 in casa nostra si doveva fare meglio nella gestione".

Convinti della decisione di non intervenire sul mercato?

"Abbiamo parlato con la società. Pensavamo quello di Arnautovic fosse un infortunio più serio, in 5 settimane sarà di nuovo con noi e ne sono già passate 2. Chiaramente ci manca nelle rotazioni ma gli infortuni stanno capitando a tutti. Gli altri sono recuperati, speriamo di averceli tutti a disposizione nelle prossime partite".

Il 2-1 l'ha infastidita più del 2-2?

"Sono due errori gravi che non puoi permetterti se vuoi vincere la partita. Avevamo tre giocatori a zona che dovevano posizionarsi meglio su un calcio d'angolo generato probabilmente da un fallo su Dumfries sotto la mia panchina. Fino a quel momento eravamo stati bravi a non farli entrare in partita, purtroppo abbiamo concesso occasioni e abbiamo perso due punti sanguinosi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.