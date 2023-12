Inter, Inzaghi: “Prova di forza, ma è presto. Infortuni? Dumfries e De Vrij…”

Triplice fischio al Maradona. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha commentato quanto accaduto in Napoli-Inter. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Una prova di forza. Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi per l'ottima gara. Il Napoli a inizio primo tempo ci ha messo in difficoltà, siamo stati bravi a rimanere in partita e dopo il 2-0 siamo diventati padroni del campo. Una vittoria importante contro un avversario di assoluto valore, campione d'Italia non per caso".