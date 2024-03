Inter, Inzaghi: “Venivamo da 120′ e non sembrava. Scudetto nel derby? Zero calcoli”

Triplice fischio di Inter-Napoli al Meazza. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa ai cronisti presenti, tra cui l'inviato di Fcinter1908.it. Queste le sue considerazioni: "Chiaramente, facendo un'analisi dall'inizio dell'anno abbiamo fatto un grandissimo percorso. Dovremo ancora cercare di lavorare nel migliore dei modi, stasera c'è delusione: volevamo questa vittoria per noi, per i nostri tifosi, per l'accoglienza che ci hanno dato e poi per quello che hanno fatto i ragazzi. Poi negli ultimi minuti un po' di stanchezza c'era, ma non abbiamo concesso molto".