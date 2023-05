Inter italiana: che differenza con il 2010. Una strategia che vale anche per il futuro

Nell'Inter che, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana e la finale di Coppa Italia, ha centrato anche finale di Champions League, batte forte un'anima italiana: da Barella a Bastoni, da Dimarco ad Acerbi passando per Darmian, i calciatori del nostro Paese stanno recitando un ruolo da assoluti protagonisti. Una differenza sostanziale con il 2010, ma anche una strategia ben precisa della società, come spiega il Corriere dello Sport: "La squadra nerazzurra insegue la sua quarta Champions League (o Coppa dei campioni) con una precisa e decisiva impronta italiana. Ben 5 elementi della formazione titolare, infatti, sono del nostro Paese. Si tratta di Darmian, Acerbi, Bastoni (l'intero pacchetto difensivo), Barella e Dimarco".

Differenza con il 2010

"La matrice azzurra dell'Inter attuale è sostanzialmente l'opposto di quella che sollevò la Coppa dalle grandi orecchie nel 2010 a Madrid. Quella squadra, infatti, sempre considerando i titolari, era completamente composta da stranieri. Anche in panchina, dove sedeva Mourinho, mentre adesso si accomoda l'italiano Inzaghi. Oggi, peraltro, è importante pure il contributo di chi non è in prima fila, come i vari D'Ambrosio, Gagliardini, Bellanova e Cordaz".