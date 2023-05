Inter, Frattesi ha impressionato: nuove riflessioni. E non si perde di vista Scalvini

La dirigenza nerazzurra continua a monitorare i due giovani italiani in forza rispettivamente ad Atalanta e Sassuolo

L'Inter continua a monitorare il panorama italiano ed internazionale alla ricerca di elementi validi da inserire in rosa nella prossima stagione. Tra i tanti profili valutati dalla dirigenza nerazzurra ci sono anche due giovani che si stanno mettendo in luce da tempo in Serie A: Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, e Giorgio Scalvini, difensore centrale dell'Atalanta.