Inter, la difesa traballa. Per Inzaghi missione equilibrio: gli errori più evidenti

La formazione nerazzurra, dopo la prima pausa per le Nazionali, ha sofferto qualche sbilanciamento di troppo

Eva A. Provenzano

Per Inzaghiil problema, più che la mancanza di equilibrio, è stata la mancanza di concretezza. Così ha risposto quando gli hanno chiesto dei problemi della sua difesa. Ma di questo parla La Gazzetta dello Sport sottolineando che se da un lato il tecnico ha trovato certezze irrinunciabili, in questa prima parte della stagione ha scricchiolato e non succedeva da diverso tempo.

"A Reggio Emilia, di colpo, sono venuti a mancare tutti e tre i centrali. Skriniar ha sofferto la verve di Boga anche perché si è trovato quasi sempre ad affrontarlo nell’uno contro uno. De Vrij ha perso la bussola. Spesso fuori posto e fuori tempo, ma anche le scelte palle al piede evidenziano un momento di appannamento. E il retropassaggio con cui ha aperto l’autostrada a Defrel verso la porta poteva avere conseguenze gravissime sulla partita e sul morale della squadra. Bastoni forse è stato il meno peggio contro il Sassuolo. Ma anche lui ha faticato a trovare i riferimenti difensivi, con l’aggravante di non essere nemmeno mai riuscito a spingersi in avanti per creare superiorità numerica", così scrive la rosea a proposito dei tre difensori nerazzurri.

Dopo la prima pausa per le Nazionali l'Inter ha incassato sempre gol "e nonostante qualche errore imputabile al capitano, è chiaro che sia tutto il sistema “fase difensiva” che va rivisto e corretto".

Contro il Sassuolo i nerazzurri sono andati in difficoltà soprattutto sulle cavalcate di Boga. Dumfries non è ancora a suo agio con il lavoro in difesa: Dimarco quando è entrato ha dato una mano. La manovra avvolgente della squadra fa faticare e spendere più energie. Anche con l'Atalanta Skriniar non era riuscito a recuperare su Malinovskyi dopo aver dato vita ad una discesa che lo ha lasciato in debito di ossigeno.

Anche Barelladà una mano a difendere sul lato destro, ma rischia di spendere energie per dare equilibrio al centrocampo. Così Bastoni rischia gli anticipi e se non va a buon fine il giocatore avversario rischia di involarsi verso la porta, così anche de Vrij va in affanno. L'Inter di Conte difendeva bassa e compatta mentre quella di Inzaghi tende ad essere più sbilanciata e prodigata nel palleggio offensivo. Trovare l'equilibrio, ritrovarlo, sarà necessario per la lotta scudetto.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)